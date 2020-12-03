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Учеба

В Пензенской области начали принимать заявления на сдачу ЕГЭ

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В среду, 2 декабря, в Пензенской области начали принимать заявления на сдачу единого госэкзамена в 2021 году.

Одиннадцатиклассники должны подать документы в свои школы, экстерны в образовательные организации по выбору. Выпускники прошлых лет - в любой муниципальный орган управления образования.

«Например, в городе Пензе прием заявлений проводится в Управлении образования г. Пензы (ул. Володарского, 5) и региональном центре обработки информации института регионального развития Пензенской области (ул. Попова, 40)», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.

При себе нужно иметь оригиналы и ксерокопии:

- документа, удостоверяющего личность;

- аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании – для выпускников прошлых лет;

- справки об освоении программ среднего общего образования или завершении освоения среднего общего образования в текущем учебном году - для учащихся профессиональных образовательных организаций;

- СНИЛС.

Подать заявление могут сами экзаменуемые либо их родители. Определиться с выбором предметов необходимо до 1 февраля включительно.

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