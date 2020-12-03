В Пензенской области начали принимать заявления на сдачу ЕГЭ

В среду, 2 декабря, в Пензенской области начали принимать заявления на сдачу единого госэкзамена в 2021 году.
Одиннадцатиклассники должны подать документы в свои школы, экстерны в образовательные организации по выбору. Выпускники прошлых лет - в любой муниципальный орган управления образования.
«Например, в городе Пензе прием заявлений проводится в Управлении образования г. Пензы (ул. Володарского, 5) и региональном центре обработки информации института регионального развития Пензенской области (ул. Попова, 40)», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.
При себе нужно иметь оригиналы и ксерокопии:
- документа, удостоверяющего личность;
- аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании – для выпускников прошлых лет;
- справки об освоении программ среднего общего образования или завершении освоения среднего общего образования в текущем учебном году - для учащихся профессиональных образовательных организаций;
- СНИЛС.
Подать заявление могут сами экзаменуемые либо их родители. Определиться с выбором предметов необходимо до 1 февраля включительно.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.