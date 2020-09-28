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Учеба

К октябрю рециркуляторы появятся во всех школьных классах области

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Свое первое совещание с временно исполняющими обязанности членами правительства вновь избранный губернатор провел в режиме видеоконференции.

В осенний период традиционно наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, что может стать серьезной проблемой на фоне распространения коронавирусной инфекции. Поэтому особое внимание глава региона обратил на диспансеризацию и иммунизацию граждан.

Иван Белозерцев призвал пензенцев делать прививки, в первую очередь тех, кто входит в так называемую группу риска. Иначе вновь придется сидеть на самоизоляции.

«Чтобы не вводить серьезных ограничительных мер, нам нужно строго соблюдать необходимые правила, в том числе масочный режим, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей и чтобы мы не закрывали предприятия, организации и бизнес. Это важно», - отметил губернатор.

Переход на дистанционное обучение - вопрос, который волнует тысячи пензенцев. Пока два средних общеобразовательных учреждения региона используют такую форму: из-за вспышки коронавирусной инфекции закрылись школы в Бекове и Малой Сердобе.

Учащиеся 20 классов области тоже распущены по домам. Безопасность детей - первостепенная задача. Исполняющий обязанности министра образования Александр Воронков говорил о возникших проблемах.

«Хотелось бы увеличения количества рециркуляторов воздуха в Земетчинском районе, в Наровчатском», - пояснил он.

«Дайте мне справку, в каких муниципальных образованиях. Глава района пойдет на заслуженный отдых, если не обеспечит рециркуляторами до конца месяца все классы», - заявил губернатор.

На совещании также шла речь о школьном питании, о социальных выплатах, в том числе семьям с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Говорили об успехах Пензенской области в экономической отрасли. Несмотря на пандемию, регион вышел на первое место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не гоже портрет президента России В.В.Путина прятать за спинкой кресла.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев призвал пензенцев делать прививки, в первую очередь тех, кто входит в так называемую группу риска. Иначе вновь придется сидеть на самоизоляции.
По ОРВИ самоизоляция? Бред.

Гость||

Не гоже и боженьку заслонять картинкой с новоделом.

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