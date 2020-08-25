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Учеба

В школах Пензы не все классы пригласят на линейки

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Кого звать 1 сентября на торжественную линейку, а кого - нет, решат сами учебные заведения. Управление образование лишь обязало директоров школ не омрачать День знаний тем, кто впервые сядет за парты, а также учащимся 11-х и, если получится, 9-х классов. Главное условие - соблюдение требований Роспотребнадзора, в частности соблюдение дистанции.

«Рассредоточение детей, чтобы они не стояли вплотную друг к другу, зависит от возможностей школы. Если у школы большая площадка и все дети умещаются в таком рассредоточенном формате, значит, линейка может быть проведена традиционно, а если нет, то, возможно, какие-то классы на линейку не пригласят», - пояснил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Куда более жесткие ограничительные меры вводятся в отношении родителей учеников. Их не пустят на праздник без средств индивидуальной защиты. Кроме того, у взрослых не будет возможности запечатлеть самые яркие моменты одного из важнейших дней в жизни своих детей.

«Да, придется на линейке быть не рядом с собственным ребенком, а стоять где-то поодаль, позади. В этом году мы жестко запретим родителям со смартфонами и камерами выходить и снимать линейку. В такой ситуации это особенно недопустимо», - предупредил Юрий Голодяев.

Праздник праздником, но здоровье школьников в непростое время должно быть на первом месте, отмечают в городском управлении образования. И добавляют, что торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут 1 сентября в привычном, недистанционном формате.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Коллективной фотографии класса вполне дочтаточно

Гость||

началось........

Имя: Гость
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