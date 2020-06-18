Пензенский минобр рассказал об утверждении единого расписания ЕГЭ

18.06.2020 | 12:21

Утверждены единое расписание, продолжительность проведения ЕГЭ и требования к экзаменующимся. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила пресс-служба Минобра Пензенской области со ссылкой на соответствующий приказ Минпросвещения России.

3 июля выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6-го и 7-го - по русскому языку, 10-го - по профильной математике, 13-го - по истории и физике, 16-го - по обществознанию и химии, 20-го - по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 22-го и 23-го - по иностранным языкам (устная часть).

Экзамены будут начинаться в 10:00 и длиться от 3 часов до 3 часов 55 минут (исключение - раздел «Говорение» на экзаменах по иностранным языкам).

«Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным предметам», - уточнили в пресс-службе.

Те, кто по уважительной причине не явился на экзамен, сможет сделать это в августе. 3-го числа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устная часть экзамена по иностранным языкам, 5-го - по русскому языку, 7-го - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Среди особенностей этого года исключение базового экзамена по математике. Кроме того, участниками ЕГЭ не смогут стать учащиеся 10-х классов.