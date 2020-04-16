Учеба

Бессоновские школьницы начали шить дома маски для себя и родителей

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В среду, 15 апреля, министр образования Пензенской области Александр Воронков поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями, присланными ученицами из Бессоновского района.

«На дистанционных уроках технологии они сшили себе и родителям защитные маски. Девочки молодцы! Их примеру последуют и другие школьники, самостоятельно изготовят средства защиты», - таким комментарием он сопроводил свой пост.

С инициативой шить маски на уроках труда выступил 13 апреля губернатор Иван Белозерцев.

«Много заданий по разным предметам. А вот сложилась ситуация - изготовление масок. Что мешает учителям по труду обратиться к детям, чтобы сами взяли иголку, нитку, кусок материи чистый дома и сшили себе масочки? Чтобы смогли надеть их, когда будут выходить на улицу, когда будет такая возможность. Разве это плохо? Давайте творчески подходить и решим эти важные задачи», - высказался тогда глава региона.

Еще раньше, в марте, в Верхней Елюзани Городищенского района шестиклассников научили шить ватно-марлевые повязки и провели тренировку по их применению.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — www.instagram.com/a.voronkov71
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