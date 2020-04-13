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Учеба

Пензенским школьникам предложат шить маски на дистанционных уроках труда

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В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба Пензенской области обсуждалась нехватка медицинских масок и сложности с дистанционным обучением школьников. В этой связи губернатор Иван Белозерцев предложил неординарное решение проблемы.

«Много заданий по разным предметам. А вот сложилась ситуация - изготовление масок. Что мешает учителям по труду обратиться к детям, чтобы сами взяли иголку, нитку, кусок материи чистый дома и сшили себе масочки. Чтобы смогли надеть их, когда будут выходить на улицу, когда будет такая возможность. Разве это плохо? Давайте творчески подходить и решим эти важные задачи», - высказался глава региона.

Он напомнил, что маски нужны в том числе для того, чтобы человек не прикасался руками к лицу - губам, носу - и не заносил инфекцию.

На том же совещании министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин сообщил, что сейчас производством медицинских масок занимаются 15 предприятий. Однако все они расходятся по предприятиям и организациям, которые оставляют соответствующие заявки. В аптеках этих средств защиты как не было, так и нет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

... и сдавать потом в школу. А там уж займутся их "распределением".

Гость||

Что то долго до этого додумывались. Раньше все школьники шили.

Гость||

И спецовку для трудов дети сами себе шили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что сейчас производством медицинских масок занимаются 15 предприятий.
То что они шьют не является медицинской маской

Гость||

Сшейте нам губернатора хорошего пожалуйста.

Гость||

Вот это КРУТО!!!

Гость||

Шить опять родителям, так же, км и уроки делать. Через детей обучают по-новой взрослых.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Много заданий по разным предметам. А вот сложилась ситуация - изготовление масок. Что мешает учителям по труду обратиться к детям, чтобы сами взяли иголку, нитку, кусок материи чистый дома и сшили себе масочки. Чтобы смогли надеть их, когда будут выходить на улицу, когда будет такая возможность. Разве это плохо? Давайте творчески подходить и решим эти важные задачи», - высказался глава региона.
Ты марлю нам дистанционно закинь,а мы сошьём.Ты же ирод все непродовольственные магазины по закрывал.Салоны красоты и частные клиники открыты,а нужные людям магазины прикрыты.

Гость||

В СССр в школах учили как мастерить индивидуальные средства защиты в том числе и марлевые повязки.

Гость||

Как в армии? Чистые простыни на "подшиву".

Гость||

Девочки шьют маски, а мальчики сколачивают гробы.

Гость||

Дума предложила шить маски, так пусть они начнут. Что на детей перекидываються САМИМ СЛАБО ААА УМНИКИ!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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