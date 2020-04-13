Пензенским школьникам предложат шить маски на дистанционных уроках труда

13.04.2020 | 15:43

В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба Пензенской области обсуждалась нехватка медицинских масок и сложности с дистанционным обучением школьников. В этой связи губернатор Иван Белозерцев предложил неординарное решение проблемы.

«Много заданий по разным предметам. А вот сложилась ситуация - изготовление масок. Что мешает учителям по труду обратиться к детям, чтобы сами взяли иголку, нитку, кусок материи чистый дома и сшили себе масочки. Чтобы смогли надеть их, когда будут выходить на улицу, когда будет такая возможность. Разве это плохо? Давайте творчески подходить и решим эти важные задачи», - высказался глава региона.

Он напомнил, что маски нужны в том числе для того, чтобы человек не прикасался руками к лицу - губам, носу - и не заносил инфекцию.

На том же совещании министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин сообщил, что сейчас производством медицинских масок занимаются 15 предприятий. Однако все они расходятся по предприятиям и организациям, которые оставляют соответствующие заявки. В аптеках этих средств защиты как не было, так и нет.