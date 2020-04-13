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Учеба

Пензенских учителей призвали не доходить до фанатизма с заданиями

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Учителя, работающие со школьниками в системе дистанционного обучения, не должны доходить до фанатизма. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании оперштаба в понедельник, 13 апреля.

«Сложно всем: учителям, детям, последним еще сложнее. Как начинают грузить ребенка! Где-то перебои со связью, перегружен интернет, дети переживают, родители переживают. Надо очень внимательно, взвешенно относиться директорам школ и учителям к заданиям», - высказал свое мнение глава региона.

Он напомнил о принятом решении, согласно которому девятиклассники в этом году будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, экзаменов по предметам, выбранным самими учениками, не будет. С 13 апреля занятия для них должны были начать проводить только по двум дисциплинам.

Оценку по остальным предметам поставят исходя из текущей успеваемости с учетом результатов первого полугодия. При этом желающим улучшить оценку разрешат сделать это в дистанционном режиме.

«В некоторых школах преподаватели начинают грузить детей, требовать сдачи дополнительных экзаменов дистанционно. У нас хорошее предложение могут закрутить», - возмутился Иван Белозерцев, подчеркнув, что такое недопустимо.

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