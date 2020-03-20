Пензенские педагоги готовятся учить школьников дистанционно. В четверг, 19 марта, для них провели первый семинар по работе на образовательной платформе «Российская электронная школа».
Мероприятие прошло в институте регионального развития.
«Главный специалист центра региональной электронной системы образования Алексей Гусаров подробно рассказал о порядке регистрации на платформе, создании «Личного кабинета», о «привязке» в системе учеников к учителю, добавлении класса, работе с учебными материалами», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.
Кроме того, учителям были представлены другие образовательные онлайн-сервисы для школьников.
Педагоги будут вникать в новые приемы работы до 31 марта. Именно столько продлятся каникулы в школах (их продолжительность была увеличена из-за ситуации с коронавирусом). После этого начнется дистанционное обучение.
Ранее начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев разъяснил, что дети будут получать задания или консультации от учителя по интернету или по телефону и выполнять их.
«Все школы в Пензе обеспечены интернет-связью, но ее уровень разный. Может быть непосредственное видеообщение учителя и ученика в интернете, а может - просто возможность отослать задание своим ученикам на их электронные адреса, получить решение и какую-то обратную связь», - рассказал Юрий Голодяев.
Когда дети вернутся в школу, им устроят проверку знаний.
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Вот ешё бы чиновников бы так подучить, а затем собрать скопом и с конфискацией за урал и от туда пусчай управляют.