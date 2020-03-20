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Учеба | Пензенских педагогов учат преподавать дистанционно

20.03.2020|10:06
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Пензенские педагоги готовятся учить школьников дистанционно. В четверг, 19 марта, для них провели первый семинар по работе на образовательной платформе «Российская электронная школа».

Мероприятие прошло в институте регионального развития.

«Главный специалист центра региональной электронной системы образования Алексей Гусаров подробно рассказал о порядке регистрации на платформе, создании «Личного кабинета», о «привязке» в системе учеников к учителю, добавлении класса, работе с учебными материалами», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

Кроме того, учителям были представлены другие образовательные онлайн-сервисы для школьников.

Педагоги будут вникать в новые приемы работы до 31 марта. Именно столько продлятся каникулы в школах (их продолжительность была увеличена из-за ситуации с коронавирусом). После этого начнется дистанционное обучение.

Ранее начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев разъяснил, что дети будут получать задания или консультации от учителя по интернету или по телефону и выполнять их.

«Все школы в Пензе обеспечены интернет-связью, но ее уровень разный. Может быть непосредственное видеообщение учителя и ученика в интернете, а может - просто возможность отослать задание своим ученикам на их электронные адреса, получить решение и какую-то обратную связь», - рассказал Юрий Голодяев.

Когда дети вернутся в школу, им устроят проверку знаний.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость|20.03.2020 10:20|

Вот ешё бы чиновников бы так подучить, а затем собрать скопом и с конфискацией за урал и от туда пусчай управляют.

Гость|20.03.2020 10:22|

Почему от городской администрации, сегодня нет ежедневной информации по короновирусу в Пензе?

Бабушки и дедушки волнуются,а это вредно.

Гость|20.03.2020 10:25|

тут надо преподавать ...,а они только начинают вникать.конец года опять все на родителей .

Гость|20.03.2020 10:33|

penzainform.ru писал(a):

о «привязке» в системе учеников к учителю, добавлении класса, работе с учебными материалами»
Система записывает посещаемость, выполнение, проверяет сама. Нужен ли учитель при такой системе. Разработчик, кодер, но и з/п у разработчика должна быть не 12-15 рэ, и не 20... Это другой уровень.

Гость|20.03.2020 10:33|

Гость писал(a):

тут надо преподавать ...,а они только начинают вникать.конец года опять все на родителей .
Что преподавать? У детей сейчас каникулы. Опять лишь бы поныть?

Гость|20.03.2020 10:34|

Гость писал(a):

Почему от городской администрации, сегодня нет ежедневной информации по короновирусу в Пензе?

Бабушки и дедушки волнуются,а это вредно.

есть отличное средство от волнения - пойти купить еще два мешка сахара

Имя: Гость
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