20.03.2020 | 10:06

Пензенские педагоги готовятся учить школьников дистанционно. В четверг, 19 марта, для них провели первый семинар по работе на образовательной платформе «Российская электронная школа».

Мероприятие прошло в институте регионального развития.

«Главный специалист центра региональной электронной системы образования Алексей Гусаров подробно рассказал о порядке регистрации на платформе, создании «Личного кабинета», о «привязке» в системе учеников к учителю, добавлении класса, работе с учебными материалами», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

Кроме того, учителям были представлены другие образовательные онлайн-сервисы для школьников.

Педагоги будут вникать в новые приемы работы до 31 марта. Именно столько продлятся каникулы в школах (их продолжительность была увеличена из-за ситуации с коронавирусом). После этого начнется дистанционное обучение.

Ранее начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев разъяснил, что дети будут получать задания или консультации от учителя по интернету или по телефону и выполнять их.

«Все школы в Пензе обеспечены интернет-связью, но ее уровень разный. Может быть непосредственное видеообщение учителя и ученика в интернете, а может - просто возможность отослать задание своим ученикам на их электронные адреса, получить решение и какую-то обратную связь», - рассказал Юрий Голодяев.

Когда дети вернутся в школу, им устроят проверку знаний.

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