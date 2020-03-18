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Учеба | Юрий Голодяев разъяснил механизм дистанционного обучения школьников

18.03.2020|15:25
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В среду, 18 марта, после заседания комиссии Пензенской городской думы начальник управления образования Юрий Голодяев разъяснил порталу PenzaInform.ru механизм дистанционного обучения школьников.

Ранее в пресс-службе регионального минобра поясняли, что каникулы пройдут с 17 по 31 марта включительно. С 1 по 12 апреля учебный процесс будет организован в дистанционной форме.

«То есть дети не посещают образовательное учреждение, получают задания или консультации от учителя (либо по интернету, либо по телефону) и эти задания выполняют.

Все школы в Пензе обеспечены интернет-связью, но ее уровень разный. Может быть непосредственное видеообщение учителя и ученика в интернете, а может - просто возможность отослать задание своим ученикам на их электронные адреса, получить решение и какую-то обратную связь», - рассказал Юрий Голодяев.

В заключение он уточнил, что когда 12 апреля дети придут в школу, им устроят проверку знаний.

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