Перечислены школы Пензы с индивидуальным отбором в 10-й класс

В Пензе утвердили перечень подведомственных управлению образования школ, лицеев и гимназий, где прием в 10-й класс со следующего учебного года будет проводиться по индивидуальному отбору.

В списке - 14 учреждений:

- лицей № 2 (технологический профиль - 2 класса по 25 человек, социально-экономический - 1 класс на 25 человек и 1 группа на 15 человек);

- гимназия № 4 «Ступени» (гуманитарный профиль - 1 класс на 30 человек);

- школа № 11 (по 1 классу на гуманитарный и технологический профили - по 25 человек);

- финансово-экономический лицей № 29 (по 1 классу на технологический и социально-экономический профили - по 25 человек).

- гимназия № 42 (гуманитарный профиль - 1 группа на 16 человек, технологический - 1 класс на 26 человек);

- гимназия № 44 (естественно-научный профиль - 1 группа на 19 человек, гуманитарный - 1 группа на 15 человек, технологический - 1 группа на 17 человек, социально-экономический - 1 группа на 12 человек);

- гимназия № 53 (по 1 классу на технологический и социально-экономический профили - по 25 человек);

- лицей № 55 (естественно-научный профиль - 1 класс на 30 человек, социально-экономический - 2 класса по 22 человека);

- школа № 66 (по 1 классу на естественно-научный, технологический и социально-экономический профили - по 25 человек);

- школа № 68 (естественно-научный профиль - 1 группа на 12 человек, гуманитарный - 1 класс на 25 человек, технологический - 1 класс на 25 человек и 1 группа на 13);

- школа № 74 (естественно-научный профиль - 1 класс на 25 человек);

- школа № 79 (технологический профиль - 1 класс на 25 человек);

- школа № 80 (технологический профиль - 1 класс на 25 человек);

- гимназия «САН» (естественно-научный профиль - 1 группа на 12 человек, гуманитарный - 1 группа на 13 человек, технологический - 1 класс на 25 человек).

Речь идет о среднем общем образовании с углубленным изучением отдельных предметов или профильном обучении, уточняется в газете «Пенза».

Во всех остальных школах индивидуального отбора не будет.

За последние несколько лет нередки были случаи, когда выпускникам 9-х классов, не прошедшим индивидуальный отбор, отказывали в приеме в 10-й, не обеспечивая при этом перевод в другую территориально доступную школу.

Кроме того, детей и родителей не всегда заблаговременно предупреждали о таком отборе, что лишало их возможности приложить дополнительные усилия к учебе или сделать взвешенный выбор в пользу другой школы, где есть универсальные классы без углубленного изучения тех или иных предметов.

В связи с этим осенью 2025 года в регионе за выпускниками 9-х классов закрепили право на продолжение обучения в родной для них школе при наличии в ней классов универсального профиля, а при их отсутствии - в другой организации, определенной управлением образования и расположенной в границах того же муниципального района или городского округа.