В Пензенской области начался отбор в финал конкурса «Учитель года»

Учеба

Печать
Max

Началась экспертиза материалов, представленных на первый (заочный) этап конкурса «Учитель года Пензенской области - 2026». Жюри предстоит определить 15 финалистов.

В этом году в профессиональном мастерстве состязаются педагоги почти всех специальностей, сообщили в областном минобре. Самыми активными оказались учителя начальных классов (14 заявок).

В отборочном этапе участвуют также по 3 учителя английского языка, истории и обществознания, географии, математики. В числе прочих - учителя русского языка и литературы, информатики, биологии, ИЗО, труда, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины.

За звание победителя борются как опытные мастера (стаж более 20 лет), так и молодые педагоги (9 человек, работающих в школе меньше 10 лет).

15 педагогов, прошедшие отбор, проведут открытые уроки и внеклассные мероприятия со школьниками. Финальный этап конкурса состоится 6-10 апреля.

Ранее в Пензе завершился городской конкурс «Учитель года - 2026». Первое место заняла Татьяна Пузанова (гимназия № 53, английский язык).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
учитель школа конкурс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!