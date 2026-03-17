В Пензенской области начался отбор в финал конкурса «Учитель года»

Началась экспертиза материалов, представленных на первый (заочный) этап конкурса «Учитель года Пензенской области - 2026». Жюри предстоит определить 15 финалистов.

В этом году в профессиональном мастерстве состязаются педагоги почти всех специальностей, сообщили в областном минобре. Самыми активными оказались учителя начальных классов (14 заявок).

В отборочном этапе участвуют также по 3 учителя английского языка, истории и обществознания, географии, математики. В числе прочих - учителя русского языка и литературы, информатики, биологии, ИЗО, труда, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины.

За звание победителя борются как опытные мастера (стаж более 20 лет), так и молодые педагоги (9 человек, работающих в школе меньше 10 лет).

15 педагогов, прошедшие отбор, проведут открытые уроки и внеклассные мероприятия со школьниками. Финальный этап конкурса состоится 6-10 апреля.

Ранее в Пензе завершился городской конкурс «Учитель года - 2026». Первое место заняла Татьяна Пузанова (гимназия № 53, английский язык).