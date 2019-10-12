Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 окт 2019|20:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  71.48  |  $  64.74

Учеба | Для пензенских школьников начал работать форум «ПРОФориентация»

12.10.2019|17:40
Печать

Для тех, кого терзают смутные сомнения, кем стать в будущем, на базе ПензГТУ начал свою работу форум «ПРОФориентация» для учеников 8-11-х классов.

Валерия Скутина - одна из его участниц. Чему конкретно посвятить свою жизнь, школьница пока еще не знает, однако с приоритетным направлением, похоже, уже определилась.

«Ну, вообще, я хим/био, поэтому что-то связанное с химией и биологией. Возможно, биотехнологии или химическая промышленность - что-нибудь такое», - рассказала Валерия.

Форум состоит из нескольких блоков, включающих компьютерное тестирование, беседу с психологом, мастер-класс «Как поступить на бюджет» и другое.

Во время мероприятия школьников знакомят и с новшествами, которые вводятся на следующий учебный год для абитуриентов вузов.

«Это новые правила приема, новые направления подготовки, перечни вступительных испытаний, какие будут новые требования встречаться и так далее», - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии Валерий Люсев.

Кроме того, участники профориентационного форума получают сертификат, который учитывается в перечне индивидуальных достижений абитуриента.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!