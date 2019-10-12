12.10.2019 | 17:40

Для тех, кого терзают смутные сомнения, кем стать в будущем, на базе ПензГТУ начал свою работу форум «ПРОФориентация» для учеников 8-11-х классов.

Валерия Скутина - одна из его участниц. Чему конкретно посвятить свою жизнь, школьница пока еще не знает, однако с приоритетным направлением, похоже, уже определилась.

«Ну, вообще, я хим/био, поэтому что-то связанное с химией и биологией. Возможно, биотехнологии или химическая промышленность - что-нибудь такое», - рассказала Валерия.

Форум состоит из нескольких блоков, включающих компьютерное тестирование, беседу с психологом, мастер-класс «Как поступить на бюджет» и другое.

Во время мероприятия школьников знакомят и с новшествами, которые вводятся на следующий учебный год для абитуриентов вузов.

«Это новые правила приема, новые направления подготовки, перечни вступительных испытаний, какие будут новые требования встречаться и так далее», - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии Валерий Люсев.

Кроме того, участники профориентационного форума получают сертификат, который учитывается в перечне индивидуальных достижений абитуриента.