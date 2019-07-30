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Учеба | В Заречном результаты ЕГЭ оказались среди лучших по России

30.07.2019|12:46
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В Заречном выпускники-2019 справились с ЕГЭ лучше, чем их предшественники в минувшие годы.

Так, по сравнению с 2017 годом на 4,2 балла увеличился результат экзамена по физике, на 5,5 – по химии, на 7,5 – по английскому языку и более чем на 10 баллов – по профильной математике.

«В Заречном средние баллы ЕГЭ стабильно выше, чем по стране. В том числе и по обществознанию. Последние три года результат по обществознанию на 5-7 баллов выше, чем по России», - сообщает портал «Заречье сегодня».

28 мая во время сдачи единого государственного экзамена в туалетах одной из зареченских школ пропали двери кабинок. Возмущенные ученики сняли это на видео и выложили в Сеть. В департаменте образования Заречного заявили, что отсутствие дверей связано с ремонтом, начавшимся накануне. Инцидент получил широкую огласку.

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