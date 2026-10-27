В МЧС прокомментировали пожар в Каменском районе

Жители Пензенской области сообщили в Сети о лесном пожаре в Каменском районе. Огонь заметили в районе села Кевдо-Мельситово.

Снимок с места происшествия опубликовали вечером в понедельник, 26 октября.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 15:14. Горела трава на площади 0,5 га. Для борьбы с пламенем привлекли 5 человек и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось о продлении в области пожароопасного сезона. Он начался 10 апреля и должен был завершиться 15 октября, однако из-за сложной обстановки дату окончания перенесли на 28-е число.

Из-за сухой погоды в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов (IV класс). Государственные лесные инспекторы усилили патрулирование.