В МЧС прокомментировали пожар в Каменском районе

Происшествия

В МЧС прокомментировали пожар в Каменском районе
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Жители Пензенской области сообщили в Сети о лесном пожаре в Каменском районе. Огонь заметили в районе села Кевдо-Мельситово.

Снимок с места происшествия опубликовали вечером в понедельник, 26 октября.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 15:14. Горела трава на площади 0,5 га. Для борьбы с пламенем привлекли 5 человек и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось о продлении в области пожароопасного сезона. Он начался 10 апреля и должен был завершиться 15 октября, однако из-за сложной обстановки дату окончания перенесли на 28-е число.

Из-за сухой погоды в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов (IV класс). Государственные лесные инспекторы усилили патрулирование.

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