На улице Окружной в Пензе загорелась иномарка

Вечером в понедельник, 26 октября, на улице Окружной в Пензе загорелся Datsun.

Сигнал о ЧП поблизости от магазина «Моя родня» поступил спасателям в 17:44. На ликвидацию огня привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники.

В иномарке выгорело подкапотное пространство на площади 2 кв. м.

Предварительно причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автомобиля.

Похожие инциденты случались в этом году не раз. Так, в апреле на улице Осоавиахимовской во время движения загорелась фура, в Городищенском районе такое же ЧП случилось в марте.