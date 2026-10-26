Гость свадьбы получил травму на проспекте Победы

В субботу, 24 октября, росгвардейцы задержали 23-летнего пензенца, разбившего стекло в торговом ларьке на проспекте Победы неподалеку от его пересечения с улицей Глазунова.

Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного около 22:00.

Как оказалось, молодой человек был гостем на свадьбе, которую праздновали в ресторане поблизости. Вместе с другом он вышел на улицу и, проходя мимо торговой точки, ударил кулаком по окну.

Осколки стекла сильно порезали ему руку выше локтя. Проходившие мимо горожане остановили ремнем кровотечение и вызвали скорую помощь.

На вопросы приехавших росгвардейцев парень отвечал невнятно, поскольку был заметно пьян. Ситуацию прояснили записи камер видеонаблюдения: аппаратура зафиксировала факт повреждения.

Установить все обстоятельства инцидента предстоит сотрудникам полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.