Названа предварительная причина смертельного пожара на ул. Воронова

Происшествия

Названа предварительная причина смертельного пожара на ул. Воронова
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По предварительным данным, причиной смертельного пожара на улице Воронова в Пензе стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в областном управлении СКР.

Трагедия случилась ночью в квартире на 6-м этаже 10-этажного дома. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 23:43 25 октября.

«Выгорела комната площадью 14 кв. м в 3-комнатной квартире общей площадью 60 кв. м», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погиб 53-летний мужчина. 50-летняя женщина госпитализирована.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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