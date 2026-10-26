На улице Воронова в Пензе при пожаре погиб человек

Ночью на улице Воронова в Пензе произошел пожар. Один человек погиб, двоих удалось спасти.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 23:43 воскресенья, 25 октября. Оно случилось в квартире на 6-м этаже 10-этажного дома.

На ликвидацию пожара привлекались 20 человек и 3 спецмашины.

«Выгорела комната площадью 14 кв. м в 3-комнатной квартире общей площадью 60 кв. м», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погиб 53-летний мужчина. Среди двух спасенных - 50-летняя женщина.

Причина пожара устанавливается.