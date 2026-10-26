В селе Булычево подросток попал в ДТП на электросамокате

Происшествия

В селе Булычево подросток попал в ДТП на электросамокате
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В воскресенье, 25 октября, в Иссинском районе случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 12:35 на улице Лесной в селе Булычево столкнулись электросамокат Kugoo и автомобиль Chevrolet Lanos. На первом ехал 11-летний мальчик, вторым управлял 31-летний мужчина.

Подросток получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Дети на электросамокатах нередко попадают в ДТП. Так, в августе на Западной Поляне в Пензе 14-летний школьник мальчик врезался в дерево, а в июне 16-летний житель Пачелмы столкнулся с Hyundai Veloster .

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