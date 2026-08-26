В Сердобске из загоревшегося дома эвакуировали 12 человек

Происшествия

В Сердобске из загоревшегося дома эвакуировали 12 человек
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В Сердобске в многоквартирном доме произошел пожар, из-за чего потребовалось эвакуировать жителей.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 4:14 вторника, 25 августа. Для ликвидации пламени привлекли 8 человек и 3 единицы техники.

Пожарные эвакуировали из дома 12 человек, в их числе двое детей.

«Выгорел балкон на площади 3 кв. метра, обгорели оконный блок и стена на площади 2 кв. м в однокомнатной квартире», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

24 августа пожар произошел в селе Тюнярь Никольского района. Загорелись срубовый дом, гараж, надворные постройки и баня. В ЧП пострадала 41-летняя женщина.

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