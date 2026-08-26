Числившегося 2 месяца без вести пропавшим подростка нашли в Пензе

Без вести пропавшего жителя Спасского района 2010 года рождения нашли на железнодорожном вокзале в Пензе. Юноша числился в федеральном розыске два месяца.

Его заметили курящим на территории станции сотрудники ЛО МВД России на транспорте.

Во время беседы и проверки документов правоохранители выяснили, что юноша является воспитанником специального центра, а на вокзал в Пензе прибыл затем, чтобы уехать в ДНР.

«Информация была передана инициатору розыска, несовершеннолетний находится в специальном центре», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

За курение в неположенном месте на юношу составили административный протокол. Ему грозит штраф до 1 500 рублей.