Числившегося 2 месяца без вести пропавшим подростка нашли в Пензе

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Числившегося 2 месяца без вести пропавшим подростка нашли в Пензе
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Без вести пропавшего жителя Спасского района 2010 года рождения нашли на железнодорожном вокзале в Пензе. Юноша числился в федеральном розыске два месяца.

Его заметили курящим на территории станции сотрудники ЛО МВД России на транспорте.

Во время беседы и проверки документов правоохранители выяснили, что юноша является воспитанником специального центра, а на вокзал в Пензе прибыл затем, чтобы уехать в ДНР.

«Информация была передана инициатору розыска, несовершеннолетний находится в специальном центре», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

За курение в неположенном месте на юношу составили административный протокол. Ему грозит штраф до 1 500 рублей.

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