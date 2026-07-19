При пожаре в Шемышейке 1 человек пострадал и 1 эвакуирован

Происшествия

При пожаре в Шемышейке 1 человек пострадал и 1 эвакуирован
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Ранним утром субботы, 18 июля, на улице Советской в Шемышейке загорелся жилой дом. В ЧП пострадал 48-летний мужчина.

Вызов спасателям поступил в 04:48. Огонь удалось ликвидировать силами 4 человек личного состава и 2 единиц техники.

2-комнатная квартира общей площадью 54 кв. м на 1-м этаже многоквартирного дома выгорела по всей площади.

Спасатели эвакуировали 1 человека, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Предварительно причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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