В Пензе пропала 87-летняя дезориентированная женщина

В Пензе попала 87-летняя Антонина Владимировна Заболотских. В субботу, 18 июля, она ушла из дома в неизвестном направлении.

Ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» 19-го числа.

Рост пропавшей - 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, окрашенные в рыжий, глаза карие.

На момент исчезновения была одета, предположительно, в светлую кофту и коричневую юбку, на голове - белая кепка. Женщина дезориентирована.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.