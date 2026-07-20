В Суре с весны ищут тело утонувшего рыбака

Происшествия

В Суре с весны ищут тело утонувшего рыбака
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В Городищенском районе спасатели повторно провели поиск рыбака, утонувшего в Суре весной, и снова безрезультатно.

40-летний житель села Канаевка, по словам очевидцев, погиб 29 марта. 30 и 31 марта подразделение спасателей-водолазов осмотрело место происшествия - утонувшего искали и на воде, и на дне.

В апреле для максимального охвата территории были задействованы беспилотные летательные аппараты. Особое внимание уделили береговой линии Суры в поселке Колдаис Шемышейского района. Но и это не дало результата.

Попыток найти погибшего не оставляют. 17 июля сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра и ГИМС осмотрели береговую части акватории Суры от Канаевки до района санатория «Березовая роща».

Обнаружить тело мужчины не удалось, констатировали в ППСЦ.

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