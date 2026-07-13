В Терновке 77-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы

Происшествия

В Терновке 77-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы
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В субботу, 11 июля, на улице Терновского в Пензе в салоне троллейбуса упала 77-летняя пассажирка.

Инцидент произошел в 8:10. Транспортом управлял 57-летний мужчина.

Пассажирка получила травмы, ее увезли в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Падения пассажиров в общественном транспорте не редкость. Жертвами несчастных случаев чаще становятся пожилые женщины. К примеру, в феврале этого года пострадала 94-летняя пассажирка троллейбуса - также на улице Терновского.

В 2025-м инцидентов было еще больше: в октябре получила травмы 70-летняя пензячка, в июле - 76-летняя пассажирка троллейбуса и 61-летняя - автобуса. Аналогичное ДТП случилось в сентябре в Заречном: в автобусе ЛиАЗ упала 73-летняя женщина, потребовалась госпитализация.

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