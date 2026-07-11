В поселке Земетчино 16-летний мотоциклист насмерть сбил человека

Происшествия

В поселке Земетчино 16-летний мотоциклист насмерть сбил человека
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В поселке Земетчино в пятницу, 10 июля, произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и пешехода.

По предварительным данным, в 11:30 на улице Калинина юноша 2010 года рождения, управлявший мотоциклом Kayo, сбил 51-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

8 июля в Пензе на улице Аустрина 31-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. Мужчина пострадал, его госпитализировали.

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