Сквер Демакова в Заречном пострадал от хулиганов

В Заречном подростки испортили боксерскую грушу на спортивной площадке в сквере Демакова. Снаряд пришел в негодность.

Действия юных хулиганов зафиксировала видеокамера, установленная на территории. Кадрами с нее в своем канале МАХ поделился глава города Алексей Костин.

«Это не просто шалость, а акт бессмысленного и неуважительного отношения к городу, к труду людей, которые создавали этот сквер, да и к жителям, которые любят здесь отдыхать», - написал чиновник.

Он обратился к тем горожанам, кто узнает хулиганов, с просьбой написать ему в личные сообщения во «ВКонтакте» или позвонить в полицию.

«А если кто-то узнал на видео себя, лучше не ждите, пока вас найдут, а придите в полицию сами и извинитесь за необдуманный и опрометчивый поступок, чтобы не попасть на учет в отделение по делам несовершеннолетних», - добавил Костин.

Сквер Демакова в Заречном обновили в 2025 году за федеральные деньги. Помимо спортивной, там появилась и детская площадка.