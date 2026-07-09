На улице Аустрина мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем

В среду, 8 июля, на улице Аустрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла.

По предварительным данным, в 16:15 у поворота на мясокомбинат столкнулись Skoda Rapid, за рулем которой находился 39-летний мужчина, и Regulmoto под управлением 31-летнего водителя.

Мотоциклист получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

6 июля авария с участием мотоциклиста случилась на улице Сухумской (Терновка). 31-летний водитель Suzuki SV 650S не справился с управлением, так что мотоцикл опрокинулся. При этом он не заглох, а по инерции продолжил движение и сбил с ног 77-летнего мужчину.