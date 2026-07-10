Привычка пешехода привела к ДТП на проспекте Строителей

В Пензе на видео попал момент ДТП на проспекте Строителей на участке, где недавно ликвидировали пешеходный переход - вблизи перекрестка с улицей Глазунова.

Кадры с аварией, которая случилась в 9:10 пятницы, 10 июля, опубликовали в Сети.

Мужчина решил перейти дорогу по привычному маршруту, проигнорировав ликвидацию зебры. Одна из машин затормозила, пропуская человека. В ее заднюю часть врезался автомобиль, двигавшийся следом.

Мужчина же продолжил пересекать дорогу.

«Пешеходник убрали, а привычка осталась», - прокомментировал происшествие автор поста.

О ликвидации перехода стало известно 30 июня. Решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией.

«Это обусловлено появлением очага аварийности на данном переходе. Он располагался на выезде с кругового перекрестка, и пешеходы часто оказывались в слепой зоне для водителей», - уточнили тогда в УЖКХ.