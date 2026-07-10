Привычка пешехода привела к ДТП на проспекте Строителей

Происшествия

Привычка пешехода привела к ДТП на проспекте Строителей
Печать
Max

В Пензе на видео попал момент ДТП на проспекте Строителей на участке, где недавно ликвидировали пешеходный переход - вблизи перекрестка с улицей Глазунова.

Кадры с аварией, которая случилась в 9:10 пятницы, 10 июля, опубликовали в Сети.

Мужчина решил перейти дорогу по привычному маршруту, проигнорировав ликвидацию зебры. Одна из машин затормозила, пропуская человека. В ее заднюю часть врезался автомобиль, двигавшийся следом.

Мужчина же продолжил пересекать дорогу.

«Пешеходник убрали, а привычка осталась», - прокомментировал происшествие автор поста.

О ликвидации перехода стало известно 30 июня. Решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией.

«Это обусловлено появлением очага аварийности на данном переходе. Он располагался на выезде с кругового перекрестка, и пешеходы часто оказывались в слепой зоне для водителей», - уточнили тогда в УЖКХ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пешеход дтп автомобиль
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!