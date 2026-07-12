Драка в очереди на АЗС в Каменке попала на видео

Происшествия

Драка в очереди на АЗС в Каменке попала на видео
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В Пензенской области на видео попала еще одна драка в очереди за бензином. На этот раз инцидент случился на АЗС «Роснефть» в Каменке.

Запись выложили в Сеть в 9:00 в воскресенье, 12 июля.

На кадрах видно, как перепалка перерастает в поединок. Один из участников конфликта вооружен предметом, похожим на бейсбольную биту.

Аналогичный инцидент ранее случился в Пензе 7 июля. На АЗС на улице Измайлова подрались водители, стоявшие в очереди за топливом.

Нехватку бензина на заправках и выросшие цены на топливо жители региона ощущают с конца июня. Очереди на АЗС стали обычным делом. В Сети распространяются посты с информацией, на каких заправках есть горючее, какой марки и каково число желающих заполнить бак.

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