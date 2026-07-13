На Восточном кладбище снова нашли артиллерийский снаряд

В Пензе на Восточном кладбище (в народе его зовут Чемодановским) снова нашли боеприпас: во время земляных работ персонал наткнулся на артиллерийский снаряд.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территорию оцепили, чтобы обеспечить безопасность людей до приезда взрывотехников.

Находку обследовали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Страж» областного управления Росгвардии. Они установили: это 82-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, прошедший канал ствола.

«Несмотря на сильную коррозию, боеприпас сохранил свою поражающую способность», - уточнили в Росгвардии.

Снаряд перевезли на специальную площадку и уничтожили.

19 июня на Восточном кладбище во время копания могилы также обнаружили артиллерийский снаряд, изготовленный в 1941-1945 годах. Он не представлял опасности. Снаряд увезли и утилизировали.

В Росгвардии предупредили: при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих боеприпасы, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112. Категорически запрещается трогать, перемещать или пытаться разбирать такие предметы.