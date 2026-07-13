На Восточном кладбище снова нашли артиллерийский снаряд

Происшествия

На Восточном кладбище снова нашли артиллерийский снаряд
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В Пензе на Восточном кладбище (в народе его зовут Чемодановским) снова нашли боеприпас: во время земляных работ персонал наткнулся на артиллерийский снаряд.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территорию оцепили, чтобы обеспечить безопасность людей до приезда взрывотехников.

На Восточном кладбище снова нашли артиллерийский снаряд

Находку обследовали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Страж» областного управления Росгвардии. Они установили: это 82-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, прошедший канал ствола.

«Несмотря на сильную коррозию, боеприпас сохранил свою поражающую способность», - уточнили в Росгвардии.

На Восточном кладбище снова нашли артиллерийский снаряд

Снаряд перевезли на специальную площадку и уничтожили.

На Восточном кладбище снова нашли артиллерийский снаряд

19 июня на Восточном кладбище во время копания могилы также обнаружили артиллерийский снаряд, изготовленный в 1941-1945 годах. Он не представлял опасности. Снаряд увезли и утилизировали.

В Росгвардии предупредили: при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих боеприпасы, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112. Категорически запрещается трогать, перемещать или пытаться разбирать такие предметы.

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