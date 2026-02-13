На ул. Терновского пострадала 94-летняя пассажирка троллейбуса

В четверг, 12 февраля, на улице Терновского в Пензе в салоне троллейбуса упала 94-летняя пассажирка.

Инцидент произошел в 7:55. За рулем троллейбуса находилась 59-летняя женщина.

Пассажирка получила травмы, ее госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Падения пассажиров в общественном транспорте не редкое явление. Как правило, травмируются пожилые женщины. Так, в марте 2025 года 83-летняя пензячка выпала из салона автобуса, а 67-летняя пострадала в троллейбусе № 7. В июле травмы получили 76-летняя пассажирка троллейбуса и 61-летняя - автобуса.