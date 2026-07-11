В Городище водитель попал под собственный автомобиль

Происшествия

В Городище водитель попал под собственный автомобиль
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В Городище на улице Фабричной в дорожно-транспортном происшествии пострадал 51-летний водитель УАЗа («буханки»).

По предварительным данным, в 7:40 пятницы, 10 июля, «буханка» самопроизвольно откатилась и наехала на автомобилиста.

«Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в поселке Земетчино, которое случилось также 10 июля. 16-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода, тот погиб.

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