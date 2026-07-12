С начала года в Заречном при пожарах погибли 3 человека

Происшествия

С начала года в Заречном при пожарах погибли 3 человека
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За первую половину 2026 года в Заречном зарегистрировано 11 пожаров. При ЧП погибли 3 человека, пятеро получили травмы.

Большая возгораний часть пришлась на жилой сектор, уточнили в администрации закрытого города.

Чаще всего причиной инцидентов становилась неосторожность самих людей при обращении с огнем и электрооборудованием. Поджог зафиксировали только в 2 случаях.

Благодаря усилиям сотрудников Специального управления ФПС № 22 МЧС России удалось спасти 3 человек и сохранить материальные ценности почти на 3 миллиона рублей.

«Однако главное средство предотвращения пожаров - это сознательность самих жителей. Соблюдение элементарных правил безопасности может сохранить жизни и имущество», - напомнили в администрации Заречного.

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