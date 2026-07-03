В Пензе ищут свидетелей ДТП с ребенком на улице Окружной

Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП с ребенком на улице Окружной
Печать
Max

В Пензе полицейские разыскивают свидетелей ДТП на улице Окружной, которое случилось 10 июня.

В 19:20 напротив «Дизель-Арены» велосипедист, личность которого пока не установлена, сбил пешехода, девочку 2021 года рождения.

Пензенцев, ставших очевидцами происшествия, просят позвонить в ГАИ по номерам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

Также можно прийти по адресу улица Бакунина, 181, сообщили в областной ГАИ.

Ранее в областном центре объявили розыск свидетелей другого ДТП, случившегося 10 июня. На улице Экспериментальной (Гидрострой) неустановленный велосипедист врезался в стоявший автомобиль «Москвич-3».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
велосипед ребенок дтп
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!