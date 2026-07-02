Следком устанавливает обстоятельства атаки БПЛА на Пензу

СКР расследует атаку БПЛА, которая случилась в Пензе в среду, 1 июля. Удару подверглись 2 предприятия в областном центре.

На одном из них пострадали 2 человека. Женщину врачи отпустили домой после оказания помощи, мужчина получил серьезные осколочные ранения, ему потребовалась экстренная операция.

Также в результате атаки дронов взрывной волной выбило стекла в 2 многоквартирных домах.

После атаки в Пензе ввели режим повышенной готовности. В администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На нем определили порядок оказания помощи пензенцам, чье жилье требует восстановления.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», - сообщили в СКР.