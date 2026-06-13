В Кузнецке столкнулись самокатчик и велосипедист

Происшествия

В Кузнецке столкнулись самокатчик и велосипедист
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На улице Рабочей в Кузнецке произошло ДТП с участием велосипедиста и самокатчика.

По предварительным данным, в 8:15 11 июня напротив дома № 289 столкнулись 27-летний мужчина, управлявший электросамокатом Kugoo, и 58-летний велосипедист.

Пожилой мужчина получил травмы, медики госпитализировали его. Водителю самоката оказали помощь на месте ДТП.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в ГАИ по Пензенской области.

10 июня в селе Индерка Сосновоборского района мальчик 2014 года рождения на электросамокате столкнулся с автомобилем Nissan. После удара машина выехала в кювет, где врезалась в опору линии электропередачи. Подростка госпитализировали.

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