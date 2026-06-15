В селе Тимирязево утонул 35-летний мужчина

Происшествия

В селе Тимирязево утонул 35-летний мужчина
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В селе Тимирязево Башмаковского района утонул мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили: погибший был 1991 года рождения. Обстоятельства случившегося выяснит региональное управление СКР.

Это не первая трагедия на воде с начала лета. 7 июня в Кузнецком районе в водоеме в селе Пионер утонул 30-летний мужчина - житель другого села в том же районе.

Вечером он находился на берегу пруда в компании знакомых и пошел купаться. Через некоторое время они заметили, что мужчины нет на поверхности воды, и начали искать его. Один из приятелей обнаружил тело погибшего в водоеме.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в не оборудованных для этого местах.

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