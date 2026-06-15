Около подвесного моста из Суры достали тело мужчины

Днем в понедельник, 15 июня, в центре Пензы, в районе подвесного моста, из реки Суры достали тело мужчины.

Кадры появились в соцсетях. В областном ГУ МЧС России факт подтвердили.

На место выехали сотрудники регионального управления СКР.

Это не первая трагедия на воде с начала лета. 7 июня в Кузнецком районе в водоеме в селе Пионер утонул 30-летний мужчина - житель другого села в том же районе.

13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина. Он утонул в пруду Новом, когда пытался спасти девушку.