Около подвесного моста из Суры достали тело мужчины

Днем в понедельник, 15 июня, в центре Пензы, в районе подвесного моста, из реки Суры достали тело мужчины.
Кадры появились в соцсетях. В областном ГУ МЧС России факт подтвердили.
На место выехали сотрудники регионального управления СКР.
Это не первая трагедия на воде с начала лета. 7 июня в Кузнецком районе в водоеме в селе Пионер утонул 30-летний мужчина - житель другого села в том же районе.
13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина. Он утонул в пруду Новом, когда пытался спасти девушку.