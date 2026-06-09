В Пачелме подросток попал в ДТП на электросамокате

Утром в понедельник, 8 июня, в Пачелме случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка на электросамокате.

По предварительным данным, 16-летний житель поселка ехал по улице Лермонтова на Kugoo Max Speed и в 8:20 столкнулся с автомобилем Hyundai Veloster под управлением 36-летней женщины.

В результате подросток получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

6 июня в Пензе 42-летняя автолюбительница на «Ладе-Весте» сбила 12-летнего самокатчика. По словам очевидцев, ребенок ударился головой. Его увезли в больницу.