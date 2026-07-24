Губернатор сообщил об уничтожении ракетной угрозы

Происшествия

Губернатор сообщил об уничтожении ракетной угрозы
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Силы ПВО Минобороны России уничтожили возникшую утром в пятницу, 24 июля, ракетную угрозу, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Все цели поражены, не достигнув территории нашего региона», - написал он в соцсетях.

Губернатор поблагодарил военнослужащих, стоящих на страже безопасности жителей Пензенской области.

Ракетную опасность объявили в 5:02. В 5:48 ее сняли.

1 июля в Пензе БПЛА атаковали 2 предприятия. 2 человека пострадали, их семьям окажут поддержку и материальную помощь. В нескольких соседних домах взрывной волной выбило стекла.

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