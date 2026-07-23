В Пензе подросток-мотоциклист столкнулся с ГАЗом и сбил пешеходов

Происшествия

В Пензе подросток-мотоциклист столкнулся с ГАЗом и сбил пешеходов
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Поздним вечером в среду, 22 июля, на пересечении улиц Кирова и Максима Горького в Пензе случилось ДТП, в котором пострадали люди.

В Пензе подросток-мотоциклист столкнулся с ГАЗом и сбил пешеходов

По предварительным данным, в 21:35 там столкнулись автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 53-летний шофер, и мотоцикл Progasi под управлением 16-летнего подростка.

В Пензе подросток-мотоциклист столкнулся с ГАЗом и сбил пешеходов

После удара мотоциклист сбил трех пешеходов: двух 21-летних девушек и 14-летнюю девочку.

В Пензе подросток-мотоциклист столкнулся с ГАЗом и сбил пешеходов

Водителя-подростка и девочку госпитализировали с травмами. Девушек медики осмотрели на месте, доставка в больницу им не потребовалась.

В Пензе подросток-мотоциклист столкнулся с ГАЗом и сбил пешеходов

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в областной Госавтоинспекции.

В Пензе подросток-мотоциклист столкнулся с ГАЗом и сбил пешеходов

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