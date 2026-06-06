На Северной Поляне сбили ребенка на самокате

В Пензе в пятницу, 5 июня, случилось два ДТП с участием детей. Первая авария произошла в 18:25 на Северной Поляне.

На улице Каштановой, напротив дома № 38, 42-летняя автолюбительница, управлявшая «Ладой-Вестой», сбила мальчика 2014 года рождения на самокате.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. По словам очевидцев, ребенок ударился головой.

Мальчика госпитализировали.

Второе ДТП случилось в 20:50 на улице Терновского, напротив дома № 113. 49-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил пешехода, мальчика 2012 года рождения. Подростка госпитализировали.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства этих ДТП, сообщили в областной ГАИ.