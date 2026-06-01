В городе Белинском из-за удара молнии случился пожар
В воскресенье, 31 мая, в Пензенской области в очередной раз из-за грозового разряда начался пожар. На этот раз ЧП случилось в городе Белинском.

Сигнал о возгорании на улице Рабочей поступил в МЧС в 12:25. На место выехали 4 спасателя, привлекалось 2 спецмашины.

В результате огнем повредило кровлю гаража на площади 10 квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал.

26 мая из-за удара молнии в поселке Чибирлей Кузнецкого района загорелась крыша частного жилого дома. 14 мая в селе Суляевка Лопатинского района по той же причине вспыхнула хозяйственная постройка площадью 42 кв. м. Пламя полностью уничтожило ее.

1 июня местами в Пензенской области также прогнозируется гроза, из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

