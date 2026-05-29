В Городищенском районе в ДТП погибли 4 человека

Происшествия

В Городищенском районе в ДТП погибли 4 человека
Печать
Max

В пятницу, 29 мая, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четверых человек.

По предварительным данным, на 667-м километре трассы М-5, между селами Степановка и Русский Ишим, столкнулись 2 автомобиля: Ford Focus и Mercedes с полуприцепом.

После удара Ford превратился в груду металла.

Водитель легковой машины и 3 его пассажира от полученных травм скончались.

«На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!