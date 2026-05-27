В Кузнецком районе из-за молнии загорелась крыша жилого дома

В поселке Чибирлей Кузнецкого района в частном доме случился пожар из-за удара молнии.

Спасатели получили сообщение о ЧП в 12:54 вторника, 26 мая. Огонь охватил деревянную постройку общей площадью 100 кв. м, а также стену срубового дома на площади 30 кв. м и кровлю на площади 4 кв. м.

Для ликвидации пламени привлекли 19 человек и 5 единиц техники.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

14 мая в селе Суляевка Лопатинского района из-за удара молнии вспыхнула хозяйственная постройка площадью 42 кв. м. Пламя полностью уничтожило ее.