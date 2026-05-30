На улице Мира юноша на питбайке столкнулся с «Газелью»

В Пензе сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП с питбайком и «Газелью» на улице Мира.

По предварительной информации, в 3:30 пятницы, 29 мая, столкнулись питбайк Sanchez под управлением юноши 2009 года рождения и микроавтобус с 68-летним водителем.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован», - рассказали в областной ГАИ.

Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны правоохранителей, ситуация на дорогах в Пензенской области с юными водителями мототранспорта остается сложной.

По последним данным, с начала года зафиксировали 14 ДТП с участием детей и подростков младше 16 лет, управлявших мотоциклами. 11 человек получили травмы. Большинство инцидентов связаны с отсутствием навыков вождения и несоблюдением правил.

