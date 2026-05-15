В четверг, 14 мая, в Лопатинском районе из-за удара молнии случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 15:05.

На улице Верхней в селе Суляевка сгорела хозяйственная постройка площадью 42 квадратных метра. Никто из людей не пострадал.

На тушение огня выезжали 6 человек, привлекалось 2 спецмашины, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Инциденты из-за ударов молний в регионе не редкость. Так, 5 апреля этого года в селе Засечном Пензенского района в частном доме на улице Нагорной прогорела стена на кухне на площади 3 кв. м.

Прошлым летом ЧП случались особенно часто. 26 августа в Чемодановке полностью сгорела крыша кирпичного дома с мансардой. 25 июля в Бессоновке запылал чердак в кирпичном доме.

10 июня из-за грозового разряда случились сразу два пожара в СНТ «Южное» в Пензенском районе. Полностью сгорели 2-этажный деревянный садовый и кирпичный дома.

1 июня огонь, возникший после удара молнии, уничтожил надворные постройки в селе Напольный Вьяс Лунинского района.