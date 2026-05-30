В Засечном ребенок травмировался на детской площадке

В Засечном следователи организовали проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке.

В Сети сообщалось, что мальчик повредил голову. По предварительным данным, это произошло при падении. По мнению местных жителей, причиной ЧП стало ненадлежащее состояние площадки.

Ребенка увезли на скорой. В медучреждении ему оказали необходимую помощь.

«В рамках проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, исследовано техническое состояние детской площадки и ее ограждения, а также будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) работников управляющей компании, обслуживающей данную площадку», - сообщили в региональном СУ СКР.

После проведения проверки примут процессуальное решение.