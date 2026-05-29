В ДТП в Городищенском районе погибли в том числе двое детей

Появились подробности смертельной аварии, случившейся в пятницу, 29 мая, в Городищенском районе.

По предварительным данным, в 11:00 на 667-м километре трассы М-5, между селами Степановка и Русский Ишим, столкнулись 2 автомобиля: Ford Focus и Mercedes с полуприцепом.

Легковым автомобилем управлял мужчина 1989 года рождения, грузовиком - шофер 1974-го.

Водитель Ford Focus и три его пассажира, женщина 1988 года рождения, мальчик 2013 и девочка 2020 года рождения, от полученных травм погибли на месте.

Сотрудники полиции сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего, уточнили в Госавтоинспекции.

«Прокуратура Городищенского района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой будут установлены причины и условия происшествия, при наличии оснований примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Также на контроле надзорного ведомства ход и результаты проверки, проводимой по данному факту следственными органами», - заявили в областной прокуратуре.